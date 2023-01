 Aktien Asien/Pazifik: Positiver Wochenauftakt nach starken US-Vorgaben

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind dank starker US-Vorgaben und eines zunehmenden Zinsoptimismus mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die US-Börsen hatten nach optimistischen US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten am Freitag um mehr als zwei Prozent zugelegt. Zudem lieferte die jüngste Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der rigiden Null-Covid-Politik erneut Unterstützung. Die japanischen Handelsplätze blieben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg um 0,8 Prozent auf 4013 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann zuletzt 1,8 Prozent auf 21 361 Punkte. Der australische S&P ASX 200 schloss 0,6 Prozent höher mit 7151 Punkten.

