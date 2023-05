 Aktien Asien/Pazifik Schluss: Nikkei über 29 000 Punkte - China geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Der Handel an den wenigen geöffneten asiatischen Börsen ist am Montag ruhig verlaufen. Zahlreiche Aktienmärkte blieben geschlossen, so auch die in Shanghai und Hongkong. Auf dem chinesischen Festland wird erst wieder am Donnerstag gehandelt. In Japan übersprang der Nikkei 225 erstmals wieder seit August 2022 die Marke von 29 000 Punkten.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY Nachdem am Freitag die Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik im Wesentlichen beibehalten hatte, schwächte sich der Yen weiter ab. Das stützt die exportorientierten japanischen Unternehmen. Der Leitindex Nikkei 225 ging 0,92 Prozent höher auf 29 123,18 Punkte aus dem Handel. In Japan wird ab Mittwoch die Börse für einige Tage geschlossen bleiben, dann beginnt die "Goldene Woche". In Australien legte der Leitindex S&P ASX 200 am Montag um 0,35 Prozent auf 7334,60 Punkte zu. Die schwächeren chinesischen Einkaufsmanager-Indizes fanden wenig Beachtung. Die Stimmung in der chinesischen Industrie hatte sich im April überraschend stark abgekühlt. Der Wert sank unter die Marke von 50, die auf Expansion hindeutet. Zunehmend in den Fokus rücken dürfte dagegen laut Marktanalyst Tim Waterer von KCM Trade die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Sie stehe an erster Stelle, da die Märkte sehr sensibel auf die künftige Entwicklung der Zinssätze reagierten, sagte er. Auch die Europäische Zentralbank und die Reserve Bank of Australia werden ihre Zinsentscheidungen in dieser Woche bekannt geben.