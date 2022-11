Aktien Asien/Pazifik: Spekulationen treiben starke Erholung an Chinas Börsen an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Auf den jüngsten Ausverkauf an den chinesischen Börsen und der Sonderverwaltungszone Hongkong ist am Dienstag eine kräftige Erholung gefolgt. Vor allem Aktien aus dem Technologiesektor gaben Auftrieb. In sozialen Medien Chinas kursieren aktuell Spekulationen über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik des chinesischen Regimes. Angeblich sei ein Komitee gebildet worden, um Szenarios zu prüfen, wie ein Ende dieser Politik aussehen könnte.