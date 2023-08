Aktien Asien/Pazifik: Verluste in China - Maßnahmen enttäuschen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die schwächelnde chinesische Konjunktur hat auch zum Start in die neue Woche einige Börsenbarometer in Asien belastet. Zwar senkten chinesischen Banken ihren Referenzzins für Einjahreskredite, allerdings nicht so stark wie erwartet. Die Fünfjahresrate, eine Referenz für Immobiliendarlehen, beließen sie überraschend unverändert.