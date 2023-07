Aktien Asien/Pazifik: Verluste in Japan, deutliche Gewinne in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Leichte Verluste in Australien und Japan kontrastierten mit deutlichen Gewinnen in China. Auf Wochensicht tendierten die Märkte der Region Asien-Pazifik etwas fester.