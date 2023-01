Aktien Asien/Pazifik: Verluste in Japan - Gewinne in Hongkong

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch unterschiedliche Wege gegangen. Abgaben in Japan standen Gewinne in Hongkong entgegen. Auch an den übrigen Handelsplätzen der Region gab es keine einheitliche Tendenz.