Aktien Asien/Pazifik: Verluste in Tokio nach Feiertagspause - Ansonsten Gewinne

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die Börse in Tokio hat sich am Montag mit Verlusten aus der Feiertagspause zurückgemeldet. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 0,7 Prozent auf 28 949,88 Punkte. Für die meisten anderen asiatischen Indizes ging es derweil zum Wochenauftakt aufwärts, so auch für den zuletzt ebenfalls nicht gehandelten südkoreanischen Kospi.