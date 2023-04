Aktien Asien/Pazifik: Vorsichtige Stabilisierung - Samsung ziehen nach Zahlen an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zumeist zugelegt. Die Veränderungen blieben aber einmal mehr überschaubar, was von der abwartenden Haltung an den Börsen zeugte.