 Aktien Asien/Pazifik: Wieder Kursgewinne zum Wochenstart

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) -Mit viel Rückenwind von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag zugelegt. Selbst in Festlandchina trotzten die Indizes schwachen Außenhandelsdaten des Landes, nachdem der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen bereits am Freitag um mehr als drei Prozent zugelegt hatte.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY Zum Wochenstart legte der CSI nach zwischenzeitlichen Einbußen 0,2 Prozent auf 3775 Punkte zu. Zuletzt hatten vor allem Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der restriktiven Corona-Politik Chinas für große Freude gesorgt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 2,9 Prozent auf 16 626 Punkte. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,2 Prozent auf 27 527 Punkte. Der australische S&P ASX 200 stieg 0,6 Prozent auf 6933 Punkte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen