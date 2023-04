Aktien Europa: Anleger vor Konjunkturdaten vorsichtig - Gewinne in London

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -An den europäischen Börsen herrscht bei den Anlegern am Montag überwiegend Zurückhaltung. "Die Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse durch die US-Berichtssaison und die bevorstehenden makroökonomischen Daten aus den USA", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. In den Vereinigten Staaten wird ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie und der Hausmarktindex NAHB erwartet.