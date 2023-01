Aktien Europa Schluss: Auch am zweiten Handelstag des Jahres im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Der gelungene Jahresauftakt an Europas wichtigsten Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Schwächere US-Börsen hinterließen am Nachmittag allerdings ihre Wirkung, die Indizes verringerten ihre Gewinne.