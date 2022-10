 Aktien Europa Schluss: Berg- und Talfahrt endet mit neuerlichen Verlusten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einigem Auf und Ab nachgegeben. Vor allem nach dem Handelsstart an der Wall Street am Nachmittag nahm die Verunsicherung zu, denn die US-Börsen taten sich schwer, eine Richtung zu finden.

PARIS/LONDON Nach einem schwächeren Auftakt und anschließenden Gewinnen schloss der EuroStoxx 50 0,26 Prozent tiefer auf 3331,53 Punkte. Damit setzte der Leitindex der Eurozone seine Verlustserie den nunmehr sechsten Tag in Folge fort. In Paris sank der Leitindex Cac 40 zur Wochenmitte um 0,25 Prozent auf 5818,47 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor deutlichere 0,86 Prozent auf 6826,15 Punkte. Im Vereinigten Königreich habe die Bank of England (BoE) erneut für Verwirrung gesorgt, sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. So habe BoE-Chef Andrew Bailey auf der IWF-Tagung am Dienstag gesagt, dass die Zentralbank ihre Notkäufe von Staatsanleihen wie geplant zum Ende dieser Woche beenden werde. Stunden später meldete dann die "Financial Times", die BoE habe andere Banken informiert, dass sie das Programm möglicherweise fortsetzen werde. Schließlich habe die BoE dann bekräftigt, dass die Anleihekäufe am Freitag enden werden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

