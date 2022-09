 Aktien Europa Schluss: Erholung zum Ende eines schwachen Börsenmonats

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Aktienmärkte haben sich am Freitag etwas von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Zum Wochenschluss ließen die zuletzt dominanten Zins- und Inflationssorgen dies- und jenseits des Atlantiks ein wenig nach. Mit Rückenwind von der Wall Street schlossen die wichtigsten europäischen Indizes teils deutlich im Plus.

PARIS/LONDON Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,19 Prozent auf 3318,20 Punkte. Für den Monat September steht damit ein Abschlag von 5,66 Prozent zu Buche. Die Quartalsbilanz weist zum dritten Mal in Folge ein Minus auf, und zwar in Höhe von rund 4 Prozent.

Der französische Cac 40 zog am Freitag um 1,51 Prozent auf 5762,34 Zähler an, während der britische FTSE 100 lediglich ein Plus von 0,18 Prozent auf 6893,81 Punkte schaffte.