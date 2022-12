 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gibt nach - BoJ belastet zinssensible Sektoren

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Signale einer leichten geldpolitischen Straffung in Japan haben den EuroStoxx 50 am Dienstag etwas belastet. Deutliche Abgaben erlitten traditionell von der Zinsentwicklung abhängige Sektoren, also etwa Technologietitel und vor allem Immobilienwerte .

PARIS/LONDON Der Leitindex der Eurozone gab um 0,23 Prozent auf 3802,49 Punkte nach. Der französische Cac 40 verlor 0,35 Prozent auf 6450,43 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,13 Prozent auf 7370,62 Punkte stieg. In London stützte die stabile Entwicklung der Öl- und Rohstofftitel sowie der Bankaktien . Die Bank of Japan (BoJ) hatte die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, gelockert. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. "Damit ist auch die letzte große Notenbank in das Lager der geldmarktpolitischen Falken getreten", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Die globale Liquidität für die Finanzmärkte wird dadurch weiter reduziert und führt zu Mittelabflüssen aus den internationalen Aktienmärkten." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

