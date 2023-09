 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schwächelt - Londoner Börse leicht im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber angesichts der am Donnerstag anstehenden Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Grenzen. Zudem werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise veröffentlicht, die in die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche einfließen dürften.

PARIS/LONDON Der EuroStoxx 50 beendete den Handel 0,28 Prozent tiefer auf 4242,27 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,35 Prozent auf 7252,88 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 hingegen stieg um 0,41 Prozent auf 7527,53 Zähler und auch die Börsen in Italien und Spanien verzeichneten moderate Gewinne. In den USA war die Inflation in den vergangenen Monaten deutlich rückläufig gewesen. Warum das aber so war, sei "immer noch unklar", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. So könnten die Zinserhöhungen der Grund sein oder aber ein verbessertes Angebot bei vielen Produkten.