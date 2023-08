Aktien Europa Schluss: EuroStoxx zieht an - US-Inflation moderater als erwartet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag mit Rückenwind von der Wall Street seine jüngsten Gewinne deutlich ausgebaut. Die Anleger erfreute, dass die Teuerung in den USA im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich zugelegt hatte wie von Analysten im Schnitt erwartet.