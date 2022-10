Aktien Europa Schluss: Fallender Gaspreis treibt Kurse an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Börsen sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Händler verwiesen am Montag vor allem auf den europäischen Gaspreis, der auf den tiefsten Stand seit Juni fiel. Trotz schwacher Daten zur Unternehmensstimmung in Europa stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,47 Prozent auf 3527,79 Punkte. Das war der höchste Stand seit Mitte September. Der französische Cac 40 gewann 1,59 Prozent auf 6131,36 Punkte.