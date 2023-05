 Aktien Europa Schluss: Kaum Aufwärtsschwung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Auch nach zwei schwächeren Tagen ist der Auftrieb an den europäischen Börsen am Donnerstag größtenteils ausgeblieben. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,07 Prozent auf 4309,75 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,28 Prozent auf 7381,78 Punkte hoch.

PARIS/LONDON Der britische FTSE 100 sank um 0,14 Prozent auf 7730,58 Punkte. Die britische Notenbank hatte im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen erneut angehoben. Wie von Analysten überwiegend erwartet, stieg der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Es ist bereits die zwölfte Zinserhöhung seit Ende 2021. Nun aber, so schrieb Ökonom Daniel Vernazza von der Unicredit, dürfte der Zyklus der Zinsanhebungen zu Ende sein. In den USA hatte sich zudem im April der Preisauftrieb auf Herstellerebene weiter abgeschwächt. Den Indizes gab dies aber keinen Auftrieb mehr. Marktteilnehmer verwiesen vielmehr auf Rezessionssorgen, die die Kurse bremsten.