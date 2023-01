 Aktien Europa Schluss: Kaum Bewegung vor den anstehenden Leitzinsentscheidungen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen Europas haben sich am Freitag stabil gezeigt. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, der Euroregion und in Großbritannien. Vor diesen wichtigen Tagen hielten viele Marktteilnehmer lieber die Füße still, sagten Börsianer.

PARIS/LONDON Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem kleinen Plus von 0,10 Prozent auf 4178,01 Punkte. Der französische Cac 40 schloss mit plus 0,02 Prozent auf 7097,21 Punkten ebenfalls kaum verändert und auch der britische FTSE 100 kam mit plus 0,05 Prozent auf 7765,15 Zählern nicht vom Fleck. "Die Woche der Wahrheit" stehe bevor, hieß es seitens der Privatbank Merck Finck. "Die Sitzungen von EZB und Fed werden neben weiteren Leitzinserhöhungen Indikationen für den wohl bald erreichten Zinsgipfel bringen", erwartet deren Chefstratege Robert Greil. Die zahlreichen Daten zur gesamtwirtschaftlichen Lage indes dürften ihm zufolge außerdem den Rezessionssorgen vor allem in den USA Nahrung geben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen