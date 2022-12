Aktien Europa Schluss: Klares Plus dank erfreulicher US-Inflationszahlen

PPARIS/LONDON (dpa-AFX) -Eine erfreuliche Inflationsentwicklung in den USA hat am Dienstag auch den Aktienkursen in Europa Schwung gegeben. Der EuroStoxx 50 baute nach den Daten sowie der freundlichen US-Handelseröffnung die Gewinne deutlich aus und erreichte mit 4035 Punkten zeitweise den höchsten Stand seit fast zehn Monaten.