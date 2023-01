 Aktien Europa Schluss/Konjunktursorgen: Anleger machen nach Rally Kasse

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Nachdem sich in den vergangenen Tagen schon erste Bremsspuren bemerkbar gemacht hatten, haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag deutlich an Boden eingebüßt. Sie reagierten damit auf schwache Vorgaben der US-Börsen, an denen zunehmende Konjunktursorgen ihre Spuren hinterlassen hatten. "Die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung in den USA mehren sich und drücken sich sowohl in den Unternehmensergebnissen als auch den makroökonomischen Daten aus", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

PARIS/LONDON Der EuroStoxx 50 fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als einer Woche und schloss mit einem Minus von 1,92 Prozent bei 4094,28 Punkten. Der französische Cac 40 verlor 1,86 Prozent auf 6951,87 Punkte. Der britische FTSE 100 fiel um 1,07 Prozent auf 7747,29 Zähler. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen