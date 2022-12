 Aktien Europa Schluss: Kursgewinne am Ende einer schwachen Woche

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Börsen haben am Freitag ihre Wochenverluste etwas reduziert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Ende um 0,54 Prozent auf 3942,62 Punkte zu, womit er im Vorwochenvergleich 0,9 Prozent verloren hat. Kursgewinne in Asien und ein recht solider Handel an der Wall Street stützen am Freitag.

PARIS/LONDON Der französische Cac 40 gewann 0,46 Prozent auf 6677,64 Punkte, während der britische FTSE 100 knapp um 0,06 Prozent auf 7476,63 Zähler stieg. Er wurde gebremst von allgemein recht schwachen Bergbau- und Ölwerten. Im Mittelpunkt standen Konjunkturdaten mit Signalwirkung für die US-Notenbank Fed: Der Anstieg der Erzeugerpreise in den USA schwächte sich im November weniger ab als erwartet. Mit den Verlusten der vergangenen Tage galten neue Sorgen vor notwendigen geldpolitischen Straffungen schon als eingepreist. Von der Fed versprechen sich Anleger am kommenden Mittwoch einen weniger deutlichen Zinsschritt als zuletzt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

