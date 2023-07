Aktien Europa Schluss: Kursgewinne ausgebaut - Zinsperspektive treibt an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag ihre kräftigen Vortagesgewinne ausgebaut. Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel der Notenbanken erreicht sein könnte, trieb die Kurse abermals an. Starke US-Börsen lieferten am Nachmittag weitere Unterstützung.