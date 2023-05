 Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne vor Zinsentscheidungen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch wieder leicht zugelegt. Damit setzte sich das unentschiedene Auf und Ab auf hohem Niveau vor den Zinsentscheidungen von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank fort. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 schloss nach einem Börsentag in einer engen Handelsspanne 0,36 Prozent höher bei 4310,18 Punkten. Er hielt sich damit in Reichweite der jüngsten Hochs über 4400 Zählern.

Ähnlich sah es an den großen Länderbörsen aus. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,28 Prozent auf 7403,83 Punkte nach oben, während der britische FTSE 100 0,20 Prozent auf 7788,37 Punkte gewann.