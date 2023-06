 Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - Weiter kaum Bewegung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die Anleger bleiben an Europas Börsen verunsichert über den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Dies machte sich am Donnerstag einmal mehr darin bemerkbar, dass die wichtigsten Indizes eine nur verhaltene Kursentwicklung nahmen. Dank der zuletzt robust tendierenden US-Börsen schafften es viele von ihnen moderat ins Plus.

PARIS/LONDON Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,13 Prozent höher bei 4297,68 Punkten über die Ziellinie. Seit Tagen kommt er nahe der 4300-Punkte-Marke nicht vom Fleck - allerdings auch nach gutem Lauf mit bisher gewonnenen 13 Prozent in diesem Jahr. Was bleibt, ist die Sorge, dass wichtige Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation weiter auf eine restriktive Gangart setzen. Zuletzt wurde diese von Leitzinserhöhungen in Kanada und Australien untermauert. Der französische Cac 40 schloss mit 7222,15 Zählern noch einen Tick deutlicher mit 0,27 Prozent in der Gewinnzone. Der britische FTSE 100 war mit einem Abschlag von 0,32 Prozent auf 7599,74 Punkte jedoch ein negativer Ausreißer.