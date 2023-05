 Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne zum Schluss einer mauen Woche

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die Zuwächse an den wichtigsten europäischen Börsen sind am Freitag einmal mehr überschaubar geblieben. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,19 Prozent auf 4317,88 Punkte. Auf Wochensicht verbuchte das Eurozone-Leitbarometer damit einen Verlust von 0,52 Prozent.

PARIS/LONDON Aktien-Anleger wägen derzeit ab zwischen den Chancen durch eine womöglich bald eintretende Zinspause der US-Notenbank Fed und den negativen Auswirkungen einer drohenden Rezession. Ungeachtet der leichten Gewinne zum Wochenende sei die Stimmung an den Aktienmärkten in dieser Woche gedämpft gewesen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Sorgen angesichts einer weltweit nachlassenden Nachfrage schienen die Risikoneigung der Anleger stärker zu bremsen. Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,45 Prozent auf 7414,85 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,31 Prozent auf 7754,62 Punkte nach oben.