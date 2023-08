 Aktien Europa Schluss: Positive US-Daten stützen weitere Erholung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die freundlichen US-Börsen haben am Dienstag auch die Aktienkurse in Europa etwas angeschoben. Dies- wie jenseits des Atlantik stießen US-Konjunkturdaten auf ein positives Echo.

PARIS/LONDON Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,76 Prozent höher bei 4326,47 Punkten, womit er seine zwischenzeitliche Schwäche abschütteln konnte und an seinen freundlichen Wochenauftakt anknüpfte. Für den französischen Cac 40 ging es letztlich um 0,67 Prozent auf 773,43 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 zog nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende um 1,72 Prozent auf 7464,99 Punkte an und holte so die Vortagsgewinne der internationalen Börsen nach.