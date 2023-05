 Aktien Europa Schluss: US-Preisdaten reichen nicht für Kursgewinne

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die europäischen Börsen haben am Mittwoch an ihre Kursschwäche vom Vortag angeknüpft. US-Inflationsdaten gaben am Nachmittag nur kurzzeitig Auftrieb. Auch am New Yorker Aktienmarkt ließ der Anfangsschwung nach.

PARIS/LONDON Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zum Handelsende 0,38 Prozent auf 4306,76 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,49 Prozent auf 7361,20 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 sank um 0,29 Prozent auf 7741,33 Punkte. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen nahm nach den US-Preisdaten etwas ab. Marktspekulationen über Zinssenkungen der US-Notenbank ab Sommer seien aber verfehlt, hieß es von der Commerzbank. Die Inflation habe zwar ihren Höhepunkt überschritten, doch gehe der Rückgang sehr langsam vonstatten. Das unterliegende Inflationsproblem sei nicht gelöst. Techwerte bekamen von den US-Preisdaten Auftrieb. Der entsprechende Sektor war mit plus 1,4 Prozent der beste der europäischen Stoxx-600-Branchenübersicht. Nachlassender Zinsdruck macht die Investitionen und Finanzierungen der Technologie-Unternehmen weniger teuer.