 Aktien Europa Schluss: Verluste eingedämmt - Zinshoffnung nach Daten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Europas Börsen haben den Handel am Montag trotz weiterer Kursabschläge halbwegs versöhnlich beendet. Für eine Behauptung der kurzzeitigen und auch nur knappen Gewinne reichte es zwar nicht. Doch immerhin konnten die Indizes ihre Verluste aus dem frühen Handel deutlich eindämmen, als schwache chinesische Wirtschaftsdaten erneut Sorgen über die Verfassung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft geschürt hatten. Schützenhilfe kam von ebenfalls schwachen Daten aus Europa, welche Hoffnungen auf eine Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) untermauerten.

PARIS/LONDON Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,25 Prozent schwächer mit 4269,16 Punkten aus dem Handel und verbuchte damit den fünften Verlusttag in Folge. Der französische Cac 40 verlor am Ende noch 0,34 Prozent auf 7254,72 Zähler und setzte damit ebenfalls seine Negativ-Serie fort. In London verringerte der FTSE 100 mit 7437,93 Punkten sein Minus auf 0,20 Prozent.