 Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger agieren vor Daten vorsichtig

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Nach der Stabilisierung am Freitag sind Europas wichtigste Aktienmärkte kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Die Anleger hätten am Montag mit Blick auf eine weitere Woche mit Unternehmenszahlen und eine neue Runde von Inflationsdaten aus den USA und China vorsichtig agiert, hieß es aus dem Handel. Zudem drückte etwas auf die Stimmung, dass deutsche Industrieunternehmen ihre Produktion im Juni überraschend stark gedrosselt hatten. Rückenwind hingegen kam aus den USA, wo die Börsen mit Gewinnen in die neue Woche gestartet waren.

PARIS/LONDON Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,11 Prozent auf 4337,50 Punkte zu. Der französische Cac 40 schaffte noch ein Plus von 0,06 Prozent auf 7319,76 Zähler. Der britische FTSE 100 gab hingegen um 0,13 Prozent auf 7554,49 Punkte nach.