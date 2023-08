 Aktien Europa Schluss: Wirtschaftsschwäche in China bringt Kursverluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die europäischen Börsen haben am Dienstag wegen neuer konjunktureller Warnsignale aus China nachgegeben. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unterstrichen nach Ansicht von Analyst Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades die Sorgen um die Weltkonjunktur. Am Markt grassierte die Sorge von einem internationalen Ansteckungseffekt.

PARIS/LONDON Der EuroStoxx 50 verlor 0,96 Prozent auf 4288,57 Punkte und näherte sich damit dem bisherigen Monatstief von rund 4260 Zählern. Der französische Cac 40 gab um 1,10 Prozent auf 7267,70 Zähler nach, während der britische FTSE 100 vergleichsweise stark um 1,57 Prozent auf 7389,64 Zähler fiel.

Die Perspektiven in China trübten auch das Börsengeschehen in New York. "Der chinesischen Wirtschaft ist seit einigen Monaten bereits die Luft ausgegangen, sodass die People Bank of China nun einen weiteren Zinsschritt unternommen hat", merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an. "Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Schritt ausreicht oder aber weitere Maßnahmen folgen müssen."