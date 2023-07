Aktien Europa Schluss: Zinshoffnungen treiben die Märkte weiter an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) -Die europäischen Börsen haben nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Donnerstag weiter zugelegt. Die Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Zinserhöhungszyklus in den Vereinigten Staaten, die die US-Inflationsdaten am Vortag geweckt hatten, stützten erneut.