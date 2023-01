 AKTIEN-FLASH: Rheinmetall steigen - Marder und mögliche Dax-Aufnahme

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Aktien von Rheinmetall haben am Freitag die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fortgesetzt. Mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent auf 206,40 Euro setzten sie sich an die Spitze des MDax und erreichten den höchsten Stand seit Anfang Juli. Damit zeichnet sich eine Wochenbilanz von plus elf Prozent ab.

FRANKFURT Im Handel wurde zum einen auf die absehbare Aufnahme der Rheinmetall-Aktien in den Dax verwiesen, die den Kurs latent unterstütze. So hatte die französische Großbank Societe Generale (SocGen) bereits auf Vortag darauf hingewiesen, dass mit einem Delisting der Linde-Aktie im Laufe des ersten Quartals zu rechnen sei und Rheinmetall als Nachfolger im deutschen Leitindex Dax erwartet werde. Zum anderen wurde am Dienstag die politische Entscheidung zur Lieferung des Schützenpanzers Marder in die Ukraine angeführt. Das nähre Spekulationen, dass dem Marder trotz aller politischen Bedenken irgendwann der Kampfpanzer Leopard folgen könnte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen