 AKTIEN-FLASH: Volkswagen gefragt - 'HB' mit Details zur Umstrukturierung

FRANKFURT (dpa-AFX) -Ein Bericht im "Handelsblatt" mit Details über eine größere Umstrukturierung kommt am Montag bei den Volkswagen -Anlegern gut an. Über die Pläne sei schon vom "Manager Magazin" berichtet worden, doch gebe es nun mehr Einzelheiten zu den Sparvorhaben, erklärte Stifel-Experte Daniel Schwarz. Auf Xetra betrug das Plus zuletzt etwa zwei Prozent. Mit bis zu 129,26 Euro stieg der Kurs auf ein Hoch seit März.

FRANKFURT Laut dem "Handelsblatt" plant der Konzernchef Oliver Blume den "größten Umbau seit Jahrzehnten". Die Wirtschaftszeitung beruft sich dabei auf einen namentlich nicht genannten Topmanager. Vorstandschef Oliver Blume werde den Plan am Dienstag dem Aufsichtsrat vorlegen, hieß es. In der Markengruppe für den Massenmarkt solle das Ergebnis um jährlich etwa drei Milliarden Euro erhöht werden, unter anderem dank effizienter Entwicklungsarbeiten und höherer Auslastung. Analyst Schwarz hob in dem Artikel genannte Profitabilitätsziele für einzelne Sparten hervor, die deutlich über den Erwartungen lägen. Dies gelte für die Audi-Margenspanne, die mit 12 bis 14 Prozent höher sei als bislang mit 9 bis 11 Prozent. Bei der Kernmarke VW werde mit 6,5 Prozent geplant statt der bislang genannten mehr als 6 Prozent, ergänzte er.