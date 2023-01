Aktien Frankfurt Ausblick: Dax am ersten Handelstag 2023 moderat höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen in das neue Börsenjahr starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,2 Prozent auf 13 951 Punkte.