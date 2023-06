Aktien Frankfurt Ausblick: Dax gibt an Fronleichnam etwas weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte seine leichten Vortagesverluste an Fronleichnam zunächst ausweiten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,33 Prozent auf 15 908 Punkte. Tags zuvor hatte sich das Börsenbarometer einmal mehr an der Charthürde von 16 000 Punkten festgelaufen. Nun droht ein neuerlicher Test der leicht steigenden 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 15 815 Punkten. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas tiefer erwartet.