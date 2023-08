 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil nach jüngster Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte sich nach seiner jüngsten Rekordjagd am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert etwa eine Stunde vor Handelsbeginn mit 16 442 Punkten eine praktisch unveränderte Eröffnung. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet.

FRANKFURT Am Montag hatte der Dax den zweiten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Die Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone nährt die Hausse am Aktienmarkt.

Im Fokus bleibt die Berichtssaison der Unternehmen. Am Dienstag legten unter anderem die Dax-Konzerne Covestro , DHL Group und Daimler Truck ihre Quartalszahlen vor, wobei letzterer schon vorab Eckdaten veröffentlicht hatte.

Der Kunststoffkonzern Covestro litt weiter unter der Schwäche der Bauwirtschaft sowie der Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln. Börsianer sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, in dem einem schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatz eine moderat bessere operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) gegenüberstehe. Im Fokus der Anleger stehe derzeit wohl aber mehr das Übernahmeinteresse des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc).

Derweil hob der Logistikkonzern DHL Group mit der Zahlenvorlage das untere Ende der Jahreszielspanne für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Ein Händler sprach indes von einem durchwachsenen Zwischenbericht. Enttäuschend sei zudem, dass der Konzern die Prognose am unteren Ende nicht so deutlich angehoben habe wie am Markt erwartet. Er hält angesichts des guten Laufs der Aktie Gewinnmitnahmen für möglich. Seit Jahresbeginn hat sie fast ein Drittel an Wert gewonnen und zählt zu den besseren Werten im Dax. Am Montag hatten sie bei rund 47 Euro den höchsten Stand seit März 2022 markiert. Vorbörslich gab sie nun um über 2,5 Prozent nach.

Daimler Truck hatte im Rahmen von Eckdaten für ein gut verlaufenes Quartal bereits den Ausblick angehoben. Der Nutzfahrzeughersteller verbuchte erneut weniger Aufträge als vor einem Jahr - er geht nach eigenen Angaben wie auch andere Lkw-Bauer derzeit angesichts voller Auftragsbücher wählerisch vor bei der Annahme von Bestellungen. Vorstandschef Martin Daum hatte Mitte Juli gesagt, die Nachfrage und mit ihr der Auftragseingang seien weiter stark.