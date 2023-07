 Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung vor US-Inflationszahlen macht Fortschritte

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte die jüngste Erholung am Mittwoch fortsetzen. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der vergangenen Woche könnte er nun eine ebenso lange Gewinnstrecke hinlegen. Dazu notwendig ist ein weiterer Börsentag mit Gewinnen, der sich anbahnt: Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex Dax signalisierte eine knappe Stunde vor dem Auftakt des Haupthandels ein Dax-Plus von 0,3 Prozent auf 15 840 Zähler.

FRANKFURT Allerdings könnten die Karten am Nachmittag neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise veröffentlicht. Diese hätten "das Potenzial, im Alleingang über die Richtung des heutigen Börsentages zu entscheiden", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die entscheidende Zahl sei die Kerninflation, also die Teuerung ohne Energie- und Lebensmittelpreise. "Hier erwarten und befürchten die Börsianer bei der Jahresrate einmal mehr die 5 vor dem Komma", so Altmann.

Bei den Einzelwerten herrschte im vorbörslichen Handel auf Tradegate Ruhe mangels Impulsen. Die Aktien von Infineon legten um 1,7 Prozent zu, hier rät die US-Bank Jefferies nicht länger zum Verkauf. Papiere der Deutschen Bank gaben um 0,7 Prozent nach. Das Investmenthaus Keefe, Bruyette & Woods hat die Kaufempfehlung für die Aktien gestrichen.

Unter den Nebenwerten fielen die Aktien von About You auf mit einem Kursplus von fast 17 Prozent. Der Hamburger Online-Händler hat im ersten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben profitabel gewirtschaftet.