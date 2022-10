 Aktien Frankfurt Ausblick: Starke US-Vorgaben geben Dax weiter Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte am Montag freundlich in den Handel starten und seine Gewinne aus der vergangenen Woche ausbauen. Neben positiven Vorgaben von den US-Börsen und aus Japan stütze außerdem leicht, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen früheren Starttermin der Gaspreisbremse auslote, sagte ein Händler. Statt März ist nun als Starttermin der 1. Januar im Gespräch.

FRANKFURT Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex legte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Xetra-Handelsstart um 0,7 Prozent auf 12 814 Punkte zu. Damit würde das Barometer die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend zurückerobern. Zudem würde es so auch das Hoch aus der Vorwoche bei rund 12 931 Punkten ins Visier nehmen, das der höchste Stand seit Ende September war.

Der EuroStoxx wird ebenfalls freundlich erwartet. Er profitiert auch davon, dass in den USA, angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt, die Börsen am Freitag deutlich zugelegt hatten. Vom Börseneinbruch in Hongkong infolge der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ sich der Dax nicht beeindrucken.

Hierzulande wird im Laufe der Woche zunehmend die Berichtssaison in den Blick rücken. Am Donnerstag könnte die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dem Markt die Richtung weisen.

Vorerst aber stehen vor allem Umstufungen im Fokus der Anleger. So rät die Deutsche Bank Research nun dazu, die Aktie des Antikörperspezialisten Morphosys zu verkaufen. Sie kappte ihr Kursziel kräftig von 30 auf 18 Euro und senkte ihr Anlageurteil auf "Sell".

Die Experten des Analysehauses Jefferies nahmen sich die Eon -Aktie vor und senkten sie auf "Market-Perform". Das Kursziel für die Aktie des Energieversorgers wurde von 12,80 auf 9,20, Euro reduziert. Beide Aktien gaben auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Freitag nach.