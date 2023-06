 Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste - Sartorius mit Gewinnwarnung im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax dürfte am Montag seiner jüngsten Rekordjagd zunächst etwas Tribut zollen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von knapp 0,5 Prozent auf 16283 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wurde ähnlich stark im Minus erwartet.

FRANKFURT Am Freitag hatte der Dax eine starke Woche mit dem erstmaligen Anstieg über die Marke von 16 400 Punkten gekrönt. Die vorangegangenen Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) waren wie von Ökonomen erwartet ausgefallen und hatten den Dax tendenziell gestützt - obwohl die Fed etliche Anleger mit Hinweisen auf mögliche Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf negativ überrascht hatte.

Zum Wochenauftakt rechnen Marktteilnehmer mit einem eher ruhigen Handelsgeschehen, auch weil wegen eines Feiertags in New York nicht gehandelt wird. Somit fallen die US-Börsen im Laufe des Tages als Taktgeber aus - sie hatten bereits am Freitag unter moderaten Gewinnmitnahmen gelitten.

Ungemach droht den Anteilseignern von Sartorius und Sartorius Stedim Biotech . Am späten Freitagabend hatten der Pharma- und Laborausrüster sowie seine Tochter die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr gekappt. Zu schaffen machen Sartorius der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden nach der Corona-Pandemie sowie eine allgemeine schwache Nachfrage.

Händler befürchten eine deutlich negative Kursreaktion bei Sartorius, auch wenn die Ausblickssenkung „nicht extrem unerwartet komme“. JPMorgan-Analyst Richard Vosser geht von Kursverlusten beider Aktien von 10 bis 15 Prozent aus. Für ihn steht nun die Erreichbarkeit der Ziele für 2025 in Frage, obwohl Sartorius an diesen festhält. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Sartorius-Aktien vorbörslich fast 14 Prozent.

Kursverluste könnte auch BASF erleiden, nachdem die Bank HSBC ihre Kaufempfehlung für die Titel des Chemiekonzerns aufgegeben hat und nur noch eine "Hold"-Empfehlung ausspricht. Das von 57 auf 46 Euro gesenkte Kursziel liegt aber knapp über dem Schlusskurs vom Freitag.

Am deutschen Aktienmarkt treten an diesem Montag zudem die von der Deutschen Börse vorgenommenen Index-Änderungen in Kraft. Im Dax bleibt alles beim Alten. Einige Verschiebungen gibt es indes im MDax und SDax . So rücken in den Index der mittelgroßen Werte der Wirkstoffforscher Evotec , der Anlagenbauer Krones , die Software AG und die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) auf.

In den Nebenwerte-Index SDax steigen dafür der Immobilienkonzern Aroundtown , der Telekommunikationsanbieter United Internet , der Waferhersteller Siltronic und der US-Telekomausrüster Adtran ab.

Aus dem SDax scheidet der Immobilienkonzern Dic Asset aus, da er - gemessen am frei handelbaren Börsenwert - der kleinste Index-Wert ist und daher seinen Platz angesichts der Wiederaufnahme von Evotec in die Dax-Familie räumen muss. Evotec war im Mai wegen eines nicht fristgerecht vorgelegten Geschäftsberichts von der Deutschen Börse aus dem MDax herausgenommen worden.