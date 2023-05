 Aktien Frankfurt: Dax auch nach US-Arbeitsmarktdaten auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax reduziert am Freitag deutlich seinen bisherigen Wochenverlust. Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA änderten nichts daran, dass starke Zahlen von Apple und die deutschen Industriestrompreis-Pläne bei Anlegern die Stimmung besserten. Mit den höher erwarteten Aktien des iPhone-Herstellers steuern auch die New Yorker Börsen auf eine Erholung zu.

FRANKFURT Der Dax schaffte es am Nachmittag auf ein Tageshoch, indem er zuletzt 0,94 Prozent auf 15 881,60 Punkte gewann. Er bewegt sich damit aber weiter in seiner Spanne der vergangenen Wochen. Dabei fand er unterhalb von 15 700 Punkten immer wieder Unterstützung und in der 16 000-Punkte-Marke eine zu hohe Hürde. Durch die Erholung am Freitag begrenzte der Leitindex sein Wochenminus auf 0,25 Prozent.

Der MDax stieg am Freitag um 0,85 Prozent auf 27 547,12 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sein Plus auf 0,7 Prozent ausweitete.

"Der Arbeitsmarkt in den USA ist erstaunlich widerstandsfähig", betonte Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar, nachdem bekannt wurde, dass in den USA mit 253 000 mehr Stellen geschaffen wurden als gedacht. Dies hat aber auch eine Kehrseite, die Anleger zunächst ohne Achselzucken hinnahmen. "Solange es keine klaren Anzeichen einer Abkühlung gibt, wird es die Fed wohl vermeiden, das Ende des Zinserhöhungszyklus klar auszurufen oder gar erste Zinssenkungen in Aussicht zu stellen", so der Helaba-Ökonom.

Aktienseitig profitierten einige Unternehmen, die von hohen Strompreisen geplagt sind, von den vorgestellten Industriestrompreis-Plänen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Bis 2030 soll es zunächst einen Strompreis von sechs Cent pro Kilowattstunde für einen "klar definierten" Empfängerkreis geben. Wolfgang Große Entrup vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) sieht darin einen klaren "Gamechanger" für die internationale Wettbewerbsfähigkeit seiner Branche.

So profitierten denn auch Aktien aus der Chemiebranche auffällig von dem Vorhaben. Die Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro stiegen als einer der Favoriten im Dax um fast fünf Prozent gefolgt von BASF mit 3,4 Prozent Plus. Im MDax verbuchte vor allem Wacker Chemie einen Kurssprung um neun Prozent. Auch die Papiere von Stahlherstellern legten zu.

Neben Apple gab es auch hierzulande überzeugende Quartalsberichte, allen voran von Adidas . Nach Ansicht des Experten Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC war es ein ermutigendes Quartal des Sportartikelkonzerns, woraufhin die Aktien mit einem Anstieg um 7,8 Prozent eine Rally in Gang setzten. Das erste Quartal sei besser als erwartet ausgefallen und der bestätigte Ausblick enthalte jede Menge positive Signale, schrieb die UBS-Analystin Zuzanna Pusz.

Bei SAF-Holland konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg um 6,7 Prozent freuen. Der Nutzfahrzeugzulieferer wird nach dem Auftaktquartal etwas optimistischer für den Umsatz im Gesamtjahr. Am Markt hieß es, die Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes und der Profitabilität seien im ersten Quartal übertroffen worden.

Bei der Software AG beschäftigt ein mögliches Bieterrennen weiter die Anleger. Nachdem es geheißen hatte, die Software AG unterstütze weiterhin das frisch auf 32 Euro erhöhte Angebot von Silver Lake, kam der Kurs des Softwarekonzerns um 5,3 Prozent auf 33,36 Euro zurück. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet, dass der Finanzinvestor Bain Capital wohl 34 Euro bietet. Die Spekulationen hatten den Kurs zwischenzeitlich bis auf 35,88 Euro hochgetrieben.

Der Euro litt nach den US-Jobdaten unter einer Dollar-Stärke. Mit 1,0984 US-Dollar rutschte der Kurs unter die Marke von 1,10 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag novh auf 1,1074 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,28 Prozent am Vortag auf 2,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 126,84 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,65 Prozent auf 135,88 Punkte./tih/jha/

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---