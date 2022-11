 Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben zuversichtlich

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Gewinnserie am Dienstag noch etwas ausgebaut. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,32 Prozent auf 14 359,60 Punkte. Seit seinem Jahrestief Ende September hat sich der Leitindex inzwischen um mehr als 20 Prozent erholt und liegt mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni. Der MDax gewann am Dienstagmorgen 0,41 Prozent auf 26 412,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,4 Prozent zu.

FRANKFURT Unterstützung kommt von deutlichen Kursgewinnen an Chinas Handelsplätzen, vor allem in Hongkong. Die dortigen Börsen profitierten von Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung des Immobiliensektors. Zudem verwiesen die Experten der Commerzbank auf leichte Entspannungssignale im Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten. Frische Impulse könnte der deutsche Aktienmarkt vom ZEW-Index am späten Vormittag erhalten sowie am frühen Nachmittag von Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA.

