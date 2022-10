 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt vor US-Inflationsdaten unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der zuletzt schwache Dax hat am Donnerstag zunächst weiter nachgegeben. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,42 Prozent auf 12 120,60 Punkte. Damit blieb er indes klar oberhalb der viel beachteten 12 000-Punkte-Marke. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,89 Prozent auf 21 700,24 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,7 Prozent.

FRANKFURT Die Anleger warten gespannt darauf, welche Rückschlüsse die am Nachmittag um 14.30 Uhr anstehenden Verbraucherpreise aus den USA für die dortige Geldpolitik zulassen. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll von der September-Sitzung der US-Notenbank Fed hatte deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine größere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation durch weitere Leitzinsanhebungen nachzulassen.

Die zuvor freundlichen US-Börsen hatten daraufhin kaum verändert geschlossen. Von hier gab es für den Dax also ebenso wenig Rückenwind wie von den asiatischen Aktienmärkten, die am Donnerstag nachgaben.