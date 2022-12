 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bröckelt von hohem Niveau aus weiter ab

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax ist am Mittwoch von seinem hohen Kursniveau aus weiter abgebröckelt. Angesichts schwacher Vorgaben aus Übersee sank der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,16 Prozent auf 14 320,83 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu, nachdem er am Freitag bei 14 584 Punkte noch den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte.

FRANKFURT Dass die hiesige Industrieproduktion im Oktober zum Vormonat weniger als erwartet zurückgegangen und im September stärker als zunächst berichtet gestiegen war, half dem Dax nicht. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte fiel am Mittwochmorgen um 0,59 Prozent auf 25 477,83 Punkte zurück. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat indes fast auf der Stelle. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

