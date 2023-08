 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt leicht nach - Zinssorgen nach Fed-Protokoll

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Aussicht auf womöglich weiter steigende Leitzinsen in den USA hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas belastet. Der Leitindex Dax gab um 0,48 Prozent auf 15 714,16 Punkte nach. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte die Erkenntnis gebracht, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.

FRANKFURT Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,52 Prozent auf 27 670,90 Punkte. Der Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 verlor 0,32 Prozent. "Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird an den Börsen negativ aufgenommen", stellte Analyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Dabei hat es nicht nur schlechte Seiten". Zwar betonten die Notenbanker einmal mehr die Risiken der US-Inflation. Gleichzeitig hätten sich aber auch einzelne Fed-Mitglieder vorstellen können, die Zinsen bereits bei der vergangenen Sitzung im Juli konstant zu halten und nicht noch weiter anzuheben.