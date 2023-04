 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht in den Tritt - SAP schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax trat am Freitag in den ersten Handelsminuten mit 15 794 Punkten quasi auf der Stelle. Gebremst wird der Dax auch von der SAP-Aktie, die nach den Quartalszahlen des Software-Konzerns fiel.

FRANKFURT Auf Wochensicht steht für den deutschen Leitindex ein kleines Minus zu Buche. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem jüngsten Tief im März ist dem Leitindex in dieser Woche unterhalb der Marke von 16 000 Punkten die Puste ausgegangen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor am Morgen 0,4 Prozent auf 27 640 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Plus.