 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt jüngsten Aufwärtstrend fort

FRANKFURT (dpa-AFX) -Im Dax geht es nach dem schwungvollen Start in den Oktober am Dienstag zunächst weiter nach oben. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start legte der deutsche Leitindex um 1,25 Prozent auf 12 362,59 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 1,48 Prozent auf 23 005,30 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,31 Prozent.

FRANKFURT In der Vorwoche war der Dax mit 11 862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Auf überverkauftem Niveau hatten viele Börsianer auf eine nahe Stabilisierung hingewiesen. "Längst sind es nicht mehr nur Schnäppchenjäger auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, die als Käufer auftreten", sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Diejenigen, die auf weiter fallende Kurse spekuliert haben, werden jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Um ihre Verluste zu begrenzen, müssen sie jetzt in den steigenden Markt hinein kaufen."

Die US-Indizes, die am Vortag ebenfalls stark in den Oktober gestartet waren, geben das Erholungstempo aktuell vor. Nach dem schwächsten September der vergangenen zwanzig Jahre hätten vor allem enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie geholfen, hieß es bei den Experten der Credit Suisse. Dieser Dämpfer habe die Sorgen davor gemildert, dass die US-Notenbank Fed in der Geldpolitik die Zügel noch weiter anzieht.

In dieses Bild passt am Morgen eine weniger deutliche Leitzinsanhebung in Australien als gedacht. Notenbanken könnten generell bei nachlassendem Wirtschaftsschwung die Geldpolitik nicht mehr ganz so straff gestalten wie zuletzt, zum Vorteil für die Aktienmärkte, hieß es unter Marktbeobachtern.