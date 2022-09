 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Am deutschen Aktienmarkt zeigen auch am Dienstagmorgen die Signale auf eine Stabilisierung hin. Der deutsche Leitindex Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,33 Prozent auf 12 844,44 Punkte leicht zu und knüpfte damit an die moderaten Gewinne vom Wochenauftakt an. Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street am Vortag und von den Börsen Asiens sind stützend.

FRANKFURT Im Brennpunkt des Interesses steht unverändert die absehbare neuerliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch. "Vor der morgigen Fed-Sitzung überwiegt die Hoffnung, dass der Aktienmarkt eine weitere Jumbo-Zinsanhebung um 75 oder gar 100 Basispunkte gut verkraften wird", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. An den Börsen sei "eine gewisse Spekulation auf einen einsetzenden Gewöhnungseffekt" zu beobachten. Der MDax stieg am Morgen um 0,45 Prozent auf 24 078,20 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit rund einem halben Prozent im Plus. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

