 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt in Richtung 14200 Punkte

Mit einem starken Wochenstart versucht der Dax am Montag seinen Abwärtstrend zu knacken. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 1,33 Prozent auf 14 167 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,39 Prozent auf 29 606 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.

FRANKFURT Seinen seit Anfang Januar vorherrschenden Abwärtstrend sowie die 50-Tage-Linie hatte der Dax in der Vorwoche bereits kurzzeitig überschritten. Am Wochenhoch von 14 226 Punkten hatten sich die Käufer jedoch wieder zurückgezogen. Nun aber nehme die Sorge zu, mögliche Kursgewinne zu verpassen, erläuterte Thomas Altmann von QC Partners. "Und so sehen wir wieder verstärkt Käufe am Aktienmarkt, auch wenn diese bisher noch nicht aus langfristiger Überzeugung getätigt werden", so der Portfolio-Manager. Rezessionsängste, Inflation und steigende Zinsen prägen insgesamt weiter das Bild. Mit dem Ifo-Geschäftsklima steht am Vormittag der wohl wichtigste Frühindikator Deutschlands auf der Agenda. Der Krieg in der Ukraine und die harte Corona-Politik in China dürften weiter auf der Erholung lasten.