 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verdaut Kursrally

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach der jüngsten Kursrally ist es am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst etwas nach unten gegangen. Der Dax stand am Montag wenige Minuten nach der Eröffnung 0,42 Prozent tiefer bei 13 403,09 Punkten. Der MDax verlor 0,33 Prozent auf 23 732,13 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,5 Prozent.

FRANKFURT Anleger positionieren sich abwartend vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise. Sie folgen in Frankfurt erst einmal skeptisch dem internationalen Geschehen, nachdem die US-Börsen am Freitag nach wechselhaftem Verlauf letztlich stark gestiegen waren und die Erholungsrally an der Hongkonger Börse am Montagmorgen weiterging.